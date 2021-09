Covid a scuola, i genitori possono entrare senza Green pass nel cortile della scuola

Dopo l’estensione dell’obbligo di Green passa a chiunque acceda all’istituto scolastico ad opera del D.L. n. 122 del 10 settembre 2021, si è posto il problema dei genitori che, non provvisti della Certtificazione verde, hanno necessità di entrare a scuola.

Tra le domande alle quali si è trovato a rispondere il Ministero, una riguarda l’accesso al cortile della scuola.

In proposito il MI ha ricordato che, come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato in via di conversione, “Fino al 31 dicembre 2021 , termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 […]”.

L’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici.

Inoltre, fa sapere il Ministero, con l’Ordinanza 27 agosto 2021, il Ministero della Salute ha prorogato al 30 ottobre 2021 le disposizioni dell’Ordinanza 22 giugno 2021, secondo cui “cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti […]”.