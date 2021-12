Covid, Capodanno 2022: possibile stretta e tamponi per tutti

I numeri dei bollettini quotidiani sull’aggiornamento dei dati Covid sono in continuo aumento, tanto che hanno toccato i 28 mila contagi giornalieri. Proprio per questo motivo il premier Mario Draghi ha convocato la cabina di regia per giovedì 23 dicembre, il giorno dopo la conferenza stampa di fine anno.

Green pass e tamponi anche nei locali

Al vaglio delle ipotesi in questo momento c’è la possibilità di estendere il super green pass ai trasporti locali e ai centri commerciali, mascherine all’aperto e tamponi per entrare nei locali al chiuso, come le discoteche, anche per i vaccinati.

Misure per Capodanno

Per quanto riguarda il periodo delle nuove misure, non entreranno in vigore per Natale e Santo Stefano, ma molto probabilmente ci sarà un divieto nazionale di feste, concerti, assembramenti di piazza per la vigilia di Capodanno. “Il bando, in realtà, potrebbe essere esteso anche agli altri giorni festivi fino all’Epifania – secondo Repubblica – E verrebbe accompagnato anche da una raccomandazione – se non addirittura da una norma – che punta a contenere il numero di commensali durante cenoni e occasioni conviviali”.

Locatelli (Cts): “I vaccini hanno salvato moltissime vite”

Se la situazione epidemica dovesse continuare a peggiorare tra le ipotesi c’è l’introduzione di “mascherine all’aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi”, ma ulteriori misure “verranno considerate seguendo i principi ispiratori della proporzionalità e della pronta reattività”, ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di sanità, in un’intervista al Corriere della Sera.