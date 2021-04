Covid, contatto stretto asintomatico: serve il tampone dopo una quarantena di 10 giorni

Con circolare del 12 aprile, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni dettagliate in merito alla riammissione in servizio dopo assenza legata al COVID-19.

La procedura varia in base alle casistiche possibili:

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Lavoratori positivi sintomatici

Lavoratori positivi asintomatici

Lavoratori positivi a lungo termine

Lavoratori contatti stretti asintomatici.

Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

