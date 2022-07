Covid, De Luca: “Mettetevi la mascherina, anche per evitare problemi per la riapertura dell’anno scolastico”

Covid, De Luca: “Mettetevi la mascherina, anche per evitare problemi per la...

Consueta conferenza del venerdì del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid, con delle raccomandazioni ai giovani in vista del nuovo anno scolastico:

“Mi rivolgo agli over 60, facciamo la quarta dose che diventa efficace dopo due settimane, ci facciamo l’estate tranquilla, siamo protetti fino a settembre/ottobre al 90%, poi la protezione diminuisce, poi vediamo a ottobre quello che succede, altrimenti rischiamo di non avere né la vecchia copertura né la nuova copertura. Con la vaccinazione il contagio è molto lieve, spesso asintomatico, in ogni caso sei protetto dal rischio di andare in terapia intensiva. Mascherina? O è obbligatoria o no, raccomandato non significa nulla. In Campania dobbiamo essere più prudenti rispetto alle altre regioni. Un po’ di sacrifici, un po’ di fastidio, ma siccome non vogliamo e non possiamo chiudere l’Italia, prendiamo precauzioni”.

“Mettetevi la mascherina, mi rivolgo alle ragazze e ai ragazzi, anche per evitare problemi a settembre all’apertura dell’anno scolastico. Noi avremo presumibilmente una riduzione del contagio per fine luglio, già oggi per la verità almeno un dato positivo lo registriamo: nelle terapie intensive siamo a livelli gestibili”.