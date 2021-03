Covid Liguria, si parte con i vaccini per il personale scolastico

Da oggi, 9 marzo, in Liguria è possibile effettuare la prenotazione del vaccino anti-Covid attraverso il proprio Medico di medicina generale per le seguenti categorie:

persone ultravulnerabili

persone vulnerabili

personale scolastico, polizia locale, uffici giudiziari e protezione civile

Le vaccinazioni partiranno dal 15 marzo.

L’elenco delle patologie che determinano le condizioni sanitarie vulnerabili e ultravulnerabili sono stabilite dal Ministero della Salute.

Il personale scolastico residente in Liguria sarà dunque contattato tramite il medico di medicina generale. Il personale scolastico non residente in Liguria o non iscritto all’anagrafe sanitaria verrà contattato direttamente dalla Asl.

Il vaccino sarà somministrato dal medico di medicina generale o ambulatori dedicati delle Asl.

Ovviamente il vaccino inoculato sarà quello AstraZeneca.