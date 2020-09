Covid scuola, al rientro a casa bisogna lavare i capelli e gli indumenti indossati?

Al rientro a casa bisogna lavare capelli e indumenti? Dall’inizio della pandemia ad oggi sono circolate molte notizie contrastanti e non raramente delle fake news, le cosiddette bufale che, non si sa perché, si diffondo con molta più rapidità delle notizie vere. Per contrastare la disinformazione sul sito dell’ISS una sezione dedicata appositamente a smentire le bufale, non solo in tema di Covid scuola.

Riguardo alla domanda iniziale, dunque, il gruppo comunicazione dell’Istituto Superiore della Sanità chiarisce: con il rispetto della distanza di almeno un metro dalle altre persone è poco plausibile che i nostri vestiti, o noi stessi, possano essere contaminati da virus in una quantità rilevante. Tuttavia, sempre nel rispetto delle buone norme igieniche, quando si torna a casa è opportuno riporre correttamente la giacca o il soprabito senza, ad esempio, poggiarli sul divano, sul tavolo o sul letto.

Un accorgimento naturalmente che vale non specificamente in fatto di Covid scuola ma in generale al rientro a casa da qualunque contesto, con particolare riguardo a quelli con possibilità di assembramenti: viaggi in autobus, palestre, supermercati o altro.