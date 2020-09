Covid scuola, come cambiano i dipartimenti e i consigli di classe? Il corso gratuito

Covid scuola, come cambiano i dipartimenti e i consigli di classe? Il...

Nella riorganizzazione delle scuole a seguito della pandemia, tra i nuovi bisogni emergenti si avverte una particolare urgenza quanto a riprogrammazione didattica dei dipartimenti e dei consigli di classe.

Il tema è particolarmente caro all’iniziativa Progettare una scuola nuova, lanciata in questi giorni dalla Tecnica della Scuola, con l’obiettivo di supportare i docenti e i dirigenti scolastici nella ripartenza post lockdown e nella convivenza con il Covid.

In cosa consiste il progetto?

Cento ore di lezioni free, tra video, materiali e altre risorse, fruibili su una piattaforma digitale gratuita accessibile h24: questo il contributo della Tecnica della Scuola agli sforzi nazionali per l’apertura delle scuole in sicurezza e per l’implementazione di nuove e buone prassi organizzativo-didattiche, all’altezza della situazione emergenziale che ci troviamo a vivere.

I contenuti del corso

Tra le tematiche più urgenti, come dicavamo in apertura dell’articolo, quelle trattate nel corso Progettare e programmare la didattica nei dipartimenti e nei consigli di classe.

Ecco i principali contenuti del corso:

Le innovazioni da introdurre per la progettazione didattica: la progettazione a livello di istituto.

Gli ambienti di apprendimento e la gestione degli spazi interni ed esterni alla scuola.

Il lavoro per progetti. La costituzione e i compiti delle commissioni progettuali nella singola scuola o tra docenti di scuole differenti.

L’attestato finale

Per seguire il corso, basta registrarsi al sito della piattaforma. A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato, valido anche ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio del corpo insegnante: la Casa Editrice La Tecnica della Scuola, infatti, è anche ente formatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.