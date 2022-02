Covid scuola: in Sicilia ancora 42mila alunni positivi o in quarantena

I dati Covid sono in netto miglioramento in tutta Italia. Le classi in Dad e gli alunni in quarantena sono ormai ridotti in tutto il Paese. Aspetto che però resiste in parte in Sicilia. Nella regione si contano infatti ancora 42mila alunni positivi o in quarantena, numero record nazionale. Il periodo del monitoraggio è quello che va dal 14 al 19 febbraio e reso noto dal ministero dell’istruzione.

Per la Sicilia si tratta del 6,1% di alunni che non sono attualmente in classe ed è una percentuale che supera la media nazionale di due punti nonostante regioni come Lombardia, Lazio e Campania abbiano molti più alunni della Sicilia. Una situazione ribaltata rispetto a qualche settimana fa quando la regione siciliana figurava al sesto posto alle spalle anche di Veneto ed Emilia-Romagna. E invece al momento nove classi su undici (valore superiore al 9,5%) vedono mancare all’appello alcuni alunni, collegati a distanza. Con la didattica che subisce inevitabilmente dei disagi.

IL MONITORAGGIO COVID DEL MI