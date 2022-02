Covid scuola, verso la conclusione il progetto “Scuole Sentinella”

Il progetto “Scuole Sentinella” si avvia verso la chiusura. Un piano partito sotto i migliori auspici ma che pian piano si è spento regione dopo regione. Il mese di gennaio ha segnato il picco del flop con sole 8 regioni a partecipare e altre (Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Marche) a sfilarsi e sospendere il monitoraggio. Ad affrontare il tema il quotidiano ‘Italia Oggi‘. Ridotto anche il numero degli studenti testati, meno di 40mila su una previsione di oltre 50mila. Colpa dell’aumento dei contagi del post vacanze natalizie che ha reso più difficoltoso il monitoraggio, con molte scuole in piena emergenza di positivi tra alunni e personale. Un trend certificato proprio dal Piano Scuola Sentinella che evidenziava lo 0,49% di positivi prima delle vacanze e il 2,51% al rientro in classe.

Sul progetto erano nate già delle perplessità. Ad esempio a inizio dicembre quando il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro spiegò che non era semplicissimo trarre conclusioni dal monitoraggio delle scuole per via della vita extra scuola degli alunni. Per molti quello delle Scuole Sentinella poteva apparire come un alibi per dimostrare che si stava tentando il monitoraggio nelle scuole. E sempre il presidente dell’Iss precisava che il Piano si basava su adesioni volontarie delle scuole e dei genitori.