Covid. Sileri: aumentano i vaccinati tra gli studenti, è ora di rimodulare le regole sulla scuola

Da fonti delle agenzie il Governo sarebbe sul punto di approvare una modifica al Super Green pass che ne allungherebbe la durata per chi avesse completato il ciclo vaccinale con la terza dose (o booster). Ma per decidere sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, è necessaria una valutazione scientifica.

Le dichiarazioni di Pierpaolo Sileri

Si dice d’accordo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, secondo cui “l’alta percentuale di vaccinati così come la circolazione di un virus che è un po’ meno temibile rispetto alla variante Delta ci permettono una rimodulazione di alcune regole e la rimozione della burocrazia che oggi serve per l’uscita dall’isolamento. Va rivista quella che è la durata del Green Pass per chi ha completato il ciclo vaccinale,” sottolinea e aggiunge una considerazione relativa al mondo della scuola: “Bisogna anche rimodulare le regole per la scuola visto che anche tra i ragazzi e le ragazze aumentano i vaccinati. I provvedimenti verranno fatti sulla base dei dati, ma direi che ormai ci siamo”.

“Non credo servirà avere un obbligo per tutti – aggiunge il sottosegretario – Bisognerà, nel tempo, passare a una vaccinazione per il Covid fatta come quella per l’influenza, ovvero rivolgendosi soprattutto alle categorie più fragili. Anche questo però ce lo diranno i dati. Siamo in una fase di transizione ma nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità“.

Il Vademecum in arrivo

Intanto, tra le novità, come abbiamo riferito, potrebbe arrivare un Vademecum a supporto del lavoro delle scuole, che possa racchiudere tutte le procedure anti Covid e di gestione dell’emergenza, attualmente spezzettate tra le norme, le circolari e le note di chiarimento.

Una questione affrontata lo scorso lunedì 24 gennaio nel corso della riunione del Tavolo tecnico che ha visto il confronto tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati sul tema della semplificazione delle procedure a scuola per mitigare il contagio da Covid-19.