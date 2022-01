Covid, tamponi rapidi gratis anche alla primaria [DECRETO]

Nella G.U. Serie Generale n.21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Tra le misure di interesse per le scuole, oltre all’art. 19 relativo alle mascherine FFP2 gratis per alunni e personale in autosorveglianza, segnaliamo anche l’art. 30 “Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola”.

Il comma 2, in particolare, prevede che la misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado posta in autosorveglianza, si applichi anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa è incrementata di 19,2 milioni di euro per l’anno 2022.