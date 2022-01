Alunni e personale in autosorveglianza: previste mascherine FFP2 gratis [DECRETO]

Nella G.U. Serie Generale n.21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Tra le misure di interesse per le scuole, segnaliamo l’articolo 19, che prevede la fornitura gratuita di mascherine FFP2 per gli studenti e il personale sottoposti al regime di autosorveglianza.

Infatti, sulla base di un’attestazione dell’istituzione scolastica interessata che ne comprovi l’effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito all’apposito protocollo, dovranno fornire tempestivamente le suddette mascherine alle scuole, maturando il diritto al rimborso.

Per l’attuazione di questa misura il fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022. Il Ministero dell’istruzione provvederà celermente al riparto del fondo per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche.