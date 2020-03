Crimi (M5S): “Il ministro Azzolina sta facendo un gran lavoro con dedizione e serietà”

“Questa battaglia contro un nemico invisibile ci ha imposto di riconsiderare i nostri comportamenti, le nostre abitudini e stili di vita. Le istituzioni del Paese lavorano senza sosta per aiutare famiglie, lavoratori, imprese, la nostra intera economia e società a far fronte ad una situazione di emergenza che non ha precedenti nella storia recente. La scuola non è da meno. La nostra ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sta facendo un grande lavoro, con impegno, assoluta dedizione e serietà, per stimolare docenti e studenti a colmare le distanze fisiche imposte dal momento difficile che stiamo vivendo, attraverso nuovi metodi e strumenti che consentano di garantire la continuità della formazione”.

Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

Poi, aggiunge: “Ringrazio Lucia per la passione che sta dedicando a tutto questo. E ringrazio i docenti, gli insegnanti e tutto il personale scolastico che, a differenza di qualche sindacalista, hanno ben compreso l’importanza di ricongiungersi al più presto con i loro studenti, anche tramite le nuove tecnologie offerte dai nostri tempi. In rete si vedono immagini di ragazzi collegati via pc con i loro compagni di classe, che alzano la mano per rivolgere domande ai loro insegnanti connessi con loro. Anche in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, è emozionante vedere come i preziosi valori dello studio, dell’apprendimento e della conoscenza riescano a superare distanze e barriere”.

