Crisi di Governo, ufficiale il nuovo gruppo responsabili in Senato. Ne fa parte il docente Marilotti

Crisi di Governo, ufficiale il nuovo gruppo responsabili in Senato.

La crisi di Governo che oggi porterà alle consultazioni nella sede del Quirinale, oggi vede la nascita del gruppo responsabili in Senato, che si è costituito ufficialmente. Occorrevano 10 senatori perché fosse possibile.

Si chiama Gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico. Lo ha annunciato la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Ne fanno parte i senatori Buccarella, Cario, Causin, De Bonis, De Falco, Fantetti, Marilotti, Merlo, Rossi, Rojc. Capogruppo sarà Raffaele Fantetti, vice Andrea Causin.

Sandra Lonardo, da fonti AdnKronos, pare si sia sfilata dall’operazione: “Sì, in effetti sono fuori dal Gruppo che sarebbe nato in Senato. Non ho mai firmato,” conferma la senatrice.

Nel gruppo, come dicevamo, anche Gianni Marilotti, scrittore e senatore dalla XVIII legislatura. Nella sua carriera da docente, a Cagliari ha insegnato storia e filosofia nei licei.

Il nome del gruppo

Il nome del nuovo gruppo si deve al fatto che esso ingloberebbe il partito di Bruno Tabacci Centro Democratico (che ha già 11 deputati alla Camera, ma nessuno a Palazzo Madama), e il MAIE (Movimento Italiani Eletti all’Estero),

Secondo la testata finanziaria Qui Finanza:

la possibilità di presentarsi con un senatore in tutte le Commissioni parlamentari, rendendo ininfluente l'eventuale posizione contraria sui vari provvedimenti dei senatori di Italia Viva (che comunque resta necessaria se si vuole raggiungere la maggioranza assoluta di 161 seggi);
la possibilità di partecipare alle consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

, rendendo ininfluente l’eventuale posizione contraria sui vari provvedimenti dei senatori di Italia Viva (che comunque resta necessaria se si vuole raggiungere la maggioranza assoluta di 161 seggi); la possibilità di partecipare alle consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

