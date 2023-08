Crocifisso a scuola, Tajani: “toglierlo significa rinunciare alla propria identità”

Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, intervenuto al Meeting di Rimini ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla scuola: “I cristiani non abbiano paura a dirsi cristiani: togliere il crocifisso dalla scuola o dall’ufficio pubblico non è rispetto della minoranza, è rinunciare alla propria identità. Quando si rinuncia alla propria identità, si diventa aggressivi. Se tu rinunci alla tua identità e hai paura di professare la tua fede, ti ritrovi davanti uno che invece rispetta la propria fede”.

E sempre al Meeting di Rimini, che si sta svolgendo dal 20 a 25 agosto con lo slogan “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” è intervenuto nelle scorse ore anche Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy per chiarire la questione sull’omonimo liceo: “È mia intenzione presentare nella manovra finanziaria, d’intesa con altri ministri interessati, due collegati che sono il futuro del Paese: un primo sull’economia dello spazio, sulla space economy: definirà le attività dell’uomo sullo spazio e ci permetterà di incrementare la nostra leadership in materia”.