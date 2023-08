Urso a Rimini: “Spero parta presto il Liceo del made in Italy”

Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy nel governo Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini, ha affermato di sperare che “il Liceo del Made in Italy possa essere istituito nella prossima stagione scolastica” e ha annunciato due interessanti disegni di legge su mare e spazio:

“È mia intenzione presentare nella manovra finanziaria, d’intesa con altri ministri interessati, due collegati che sono il futuro del Paese: un primo sull’economia dello spazio, sulla space economy: definirà le attività dell’uomo sullo spazio e ci permetterà di incrementare la nostra leadership in materia”.

Poi però passa agli extraprofitti delle banche, dicendo che per lui “è una misura giusta. Non è una misura di destra o sinistra ma equa. C’è il confronto in Parlamento, tutto si può migliorare”

L’azione del governo è rivolta soprattutto ad aiutare le famiglie italiane e a tale fine ha dichiarato: “Dobbiamo assolutamente alzare la retribuzione dei salariati e, per farlo, la via maestra è rendere strutturali i due tagli al cuneo fiscale già realizzati. Il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere il lavoro italiano, per incentivarlo. Per questo servono le risorse in Finanziaria”.

“L’obiettivo della prossima manovra è puntare a rendere strutturali questi tagli, con le risorse nella legge di Bilancio e, semmai, incrementarli ulteriormente fino a cinque punti di taglio”.