Cultura della sicurezza: un protocollo d’intesa per offrire opportunità di lavoro agli studenti torinesi

L’Usr Piemonte (Ambito di Torino), il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e la Rete di scuole formata da tre istituti scolastici (Galileo Ferraris, Plana e Zerboni) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla erogazione di percorsi di abilitazione di tecnico manutentore qualificato antincendio.

L’intesa si presenta particolarmente innovativa in quanto servirà anche a far acquisire agli studenti degli istituti professionali l’abilitazione di “tecnico manutentore qualificato antincendio”, immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

I diversi soggetti opereranno, ciascuno per le proprie competenze, per il raggiungimento dell’obiettivo.

L’USR Piemonte – Ambito di Torino si impegnerà nel supportare e promuovere i percorsi formativi, mentre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino interverrà per la diffusione della cultura della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino provvederà ad erogare docenze per la formazione di docenti dei corsi antincendio e di tecnici manutentori.

La Rete di scuole si concentrerà invece nella programmazione delle discipline tecniche del quarto e quinto anno, finalizzata all’ottenimento dell’abilitazione di tecnico manutentore qualificato antincendio.

L’avvio dei corsi (tre in tutto per 60 studenti) è previsto in concomitanza dell’inizio del prossimo anno scolastico e si svilupperà in due annualità (IV e V anno di corso) al termine delle quali gli studenti potranno ottenere l’abilitazione di “tecnico manutentore antincendio”.