Curriculum dello studente: indicazioni per sezioni carcerarie, scuola in ospedale e istruzione domiciliare

Curriculum dello studente: indicazioni per sezioni carcerarie, scuola in ospedale e istruzione...

In data 19 maggio 2025 il MIM ha pubblicato due note concernenti la compilazione del Curriculum dello studente per alcune casistiche particolari.

Studenti detenuti

Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Istruzione forniscono indicazioni operative per la compilazione del Curriculum dello studente da parte degli studenti detenuti. Questo documento, integrato nell’E-Portfolio della Piattaforma Unica, richiede particolari modalità di compilazione per chi frequenta sezioni carcerarie, a causa delle limitazioni tecnologiche.

Per questo motivo:

La Commissione didattica individua un referente che supporti gli studenti nell’inserimento dei dati.

Le modalità di compilazione possono essere: Offline su file editabile (poi caricato dal referente), Su versione cartacea (poi digitalizzata dal referente), Online direttamente dal referente.



Il referente, abilitato entro il 24 maggio 2025 dalla segreteria scolastica, avrà accesso alla sezione E-Portfolio – Curriculum studente nel SIDI, con funzioni specifiche per la gestione della parte III del Curriculum.

Scuola in ospedale o istruzione domiciliare

Per gli studenti impossibilitati ad accedere alla rete (ad es. in ospedale o istruzione domiciliare), è previsto un supporto specifico: il docente tutor li assiste nella compilazione delle sezioni di competenza (2ª e 3ª parte) del Curriculum, utilizzando un file editabile o una versione cartacea. Il tutor poi consegna il Curriculum alla segreteria scolastica, che inserisce i dati nel sistema SIDI tramite funzioni dedicate.

Il Dirigente scolastico deve fare richiesta via mail per abilitare queste funzioni, indicando il codice meccanografico dell’istituto e coinvolgendo anche l’USR. Lo studente deve rilasciare un’autorizzazione scritta e l’esonero di responsabilità per il soggetto che inserisce i dati al suo posto.

