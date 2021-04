Curriculum dello studente: quali attività extrascolastiche inserire?

Da oggi, 6 aprile, è aperta la piattaforma per la compilazione del Curriculum dello studente. Ricordiamo che quest’anno, per la prima volta, questo documento entrerà a fare parte dell’Esame di Stato del secondo ciclo. Infatti, il Curriculum sarà allegato al diploma e dovrà essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni.

Composizione del documento

Il Curriculum dello Studente si compone di tre parti:

la prima parte è a cura esclusivamente della scuola e contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale; la seconda parte, la cui compilazione è affidata sia allo studente sia alla tua scuola, riporta le certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere; la terza parte, che è compilata esclusivamente dai ragazzi, riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.

Attività extrascolastiche

Nella terza parte del Curriculum, si può predisporre una presentazione alla Commissione d’esame, mettendo in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio.

Sotto la voce “Attività professionali” si possono inserire informazioni sulle eventuali attività lavorative svolte durante gli anni scolastici, diverse dalle esperienze di PCTO (es. attività lavorative svolte nel corso della stagione estiva).

Sotto la voce “Attività culturali e artistiche” è possibile inserire informazioni sulle eventuali attività culturali e artistiche svolte durante gli anni scolastici (es. corsi di recitazione o di arte, partecipazione a gruppi teatrali, partecipazione a laboratori culturali, ecc.).

Sotto la voce “Attività musicali” si possono invece inserire informazioni sulle eventuali attività musicali svolte durante gli anni scolastici (es. corsi di canto, corsi per l’utilizzo di strumenti musicali, partecipazione a gruppi musicali, ecc.).

Sotto la voce “Attività sportive” il candidato può inserire informazioni sulle eventuali attività sportive, agonistiche e non, svolte durante gli anni scolastici (es. corsi per l’apprendimento di uno sport, pratica di un’attività sportiva, partecipazione ad un gruppo sportivo, ecc.).

Sotto la voce “Attività di cittadinanza attiva e di volontariato” lo studente può inserire informazioni sulle eventuali attività di volontariato svolte durante gli anni scolastici (es. affiliazione o partecipazione alle attività di enti no profit, svolgimento di attività di volontariato, ecc.).

Infine, nella sezione “Altre attività” si possono inserire informazioni sulle eventuali ulteriori attività svolte durante gli anni scolastici, non comprese negli altri campi del Curriculum. In particolare, riportare la partecipazione a gare o concorsi (indicandone la tipologia, la disciplina o l’ambito, l’anno scolastico, il titolo e i risultati conseguiti), eventuali pubblicazioni o articoli (indicandone la tipologia, gli eventuali altri autori, il titolo, la casa editrice, l’anno di pubblicazione e l’eventuale codice ISBN, identificativo del libro/opera pubblicata). Lo studente può inoltre inserire ulteriori attività, indicandone la tipologia e una breve descrizione. Tra queste, possono essere riportate le attività extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola, particolarmente significative per il proprio percorso formativo ed eventualmente non riportate nell’apposita sezione della parte prima del Curriculum.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook