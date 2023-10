Cybersecurity Scholarship e Programma in Rete, proposte di formazione gratuita di Cisco

A seguito del Protocollo d’Intesa siglato fra Cisco Systems (Italy) S.r.l. e Ministero dell’istruzione, Cisco promuove i percorsi formativi Cybersecurity Scholarship e Programma in Rete rivolti agli studenti e studentesse del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.

I progetti nascono per formare figure molto richieste dal mondo del lavoro: analisti di cybersecurity e sviluppatori in grado di creare applicazioni e servizi integrati con le tecnologie chiave per la digitalizzazione come ad esempio Internet delle Cose, Big Data, Intelligenza Artificiale, Cloud.

Per celebrare il mese della cybersecurity, dal 23 ottobre al 19 novembre gli studenti potranno seguire il corso di Introduzione alla Cybersecurity (6 ore) e partecipare alla prima European Cyber Cup di Cisco, una challenge per promuovere le competenze in ambito cybersecurity.

Terminato il primo corso di 6 ore sarà possibile proseguire il programma di formazione con Cybersecurity Scholarship.

Il corso avrà la durata di 14 ore, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il 27 novembre 2023.

Per poter partecipare invece al percorso formativo Programma in Rete sarà necessario completare in autoformazione il corso online Cisco Academy “Introduzione all’Internet delle Cose” della durata di 6 ore. Sarà possibile iscriversi al corso dal 6 dicembre.

Sul sito https://www.scuoladigitalecisco.it/ sono disponibili tutte le informazioni e i form di iscrizione.