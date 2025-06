Cybersecurity: studenti italiani sul podio alle Olimpiadi internazionali. Oro e argento a Singapore

L’Italia brilla nella prima edizione delle Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity, svoltesi a Singapore nei giorni scorsi, conquistando due medaglie d’oro e due d’argento, e risultando miglior Paese in gara. Un successo che porterà il nostro Paese a ospitare l’edizione del 2027.

A salire sul podio sono stati quattro studenti delle scuole superiori italiane, selezionati e preparati dal Cybersecurity National Lab del CINI con il supporto dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che a dicembre 2024 ha siglato un protocollo con l’Agenzia per promuovere le competenze digitali tra i giovani.

Le medaglie d’oro sono andate a Jacopo Di Pumpo dell’I.T.S.O.S. “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio e Leonardo Mattei del Liceo Scientifico “Antonio Labriola” di Roma. Alan Davide Bovo dell’Istituto “Pascal Comandini” di Cesena e Stefano Perrucci dell’Istituto Tecnico “Enrico Fermi” di Francavilla Fontana si sono invece aggiudicati la medaglia d’argento.

“Desidero congratularmi con questi ragazzi straordinari, con i loro insegnanti e i preparatori – ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara in un post su X –. Il loro successo testimonia la qualità della scuola italiana e la capacità di formare giovani preparati in ambiti altamente strategici per il futuro del Paese, come la sicurezza informatica”.