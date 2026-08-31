Cybersicurezza a scuola: nasce Sicurnauti, il portale del MIM per studenti, famiglie e docenti

Sicurnauti, raggiungibile sul portale UNICA del MIM, è il nuovo percorso che aiuta studenti, famiglie e personale scolastico a comprendere l’importanza della sicurezza informatica e a diventare sempre più consapevoli delle minacce online, permettendo così di agire in prima linea nel percorso di difesa alle minacce cyber sempre in evoluzione.

Presenta materiali (video, infografiche, testi) rivolti a studenti, genitori, docenti e dirigenti. Le sezioni per studenti e genitori sono pubbliche (oltre che disponibili nell’area privata di Unica) mentre ai materiali per Ds e docenti si accede solo dall’area privata (sezione “Video e comunicazioni”), quindi dopo essersi loggati.

L’iniziativa Sicurnauti, scrive la pagina del sito, è stata avviata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di studenti, genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, dirigenti scolastici/coordinatori didattici e personale docente sui rischi e le minacce presenti nel web. Attraverso contenuti multimediali e info-formativi consultabili dalle aree private degli utenti, Sicurnauti mira a promuovere comportamenti responsabili nell’uso delle tecnologie digitali.

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Sicurnauti per studenti: i materiali

La pagina pubblica di Sicurnauti per studenti presenta i seguenti moduli/materiali rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado:

1.La sicurezza delle password: riservatezza, integrità, disponibilità dell’informazione; come creare password sicure

2. Le minacce digitali più avanzate: tipologie di attacchi informatici e buone pratiche di difesa

3. Giocare in sicurezza: rischi dei giochi online, riconoscere frodi e contenuti inappropriati

4. L’identità digitale e i social network: riflettere prima di condividere contenuti, tutela della privacy propria e altrui

5. L’uso responsabile delle app di messaggistica: privacy nelle chat, riconoscere messaggi sospetti, uso consapevole.

6. L’Intelligenza Artificiale e il deepfake: uso sicuro e consapevole degli strumenti di IA

Ogni modulo segue lo stesso schema: dopo una breve descrizione dell’argomento troviamo l’ invito a scaricare l’infografica come anteprima dei contenuti del video, il link al video su YouTube (dove si viene guidati dalla cyber esperta Gaia e con Marco nel ruolo di ospite) e link per scaricare il PDF/infografica sulla piattaforma “Unica” del Ministero.

Al momento – almeno nella versione ad accesso pubblico – non paiono essere presenti tutti i video e tutti i contenuti perché probabilmente alcuni moduli verranno pubblicati nelle prossime settimane (mancano ad esempio i moduli 3, 4, 6, 8, 10).

Le infografiche riassumono in una pagina i contenuti dei video e risultano molto chiare e precise.

Una iniziativa da completare

Si tratta, con tutta evidenza, di un interessante sforzo del MIM per mettere a disposizione di tutti materiali e risorse che possono avviare un percorso di alfabetizzazione minima all’utilizzo sicuro e responsabile del mondo digitale e delle sue risorse.

AL momento non è chiaro se ci sarà una sezione dedicata anche a studenti delle scuole secondarie di I grado e, perché no, a alunni ancora più piccoli.

Non si capisce poi perché le risorse non siano previste (dentro questa stessa sezione di Unica) anche per il personale non docente).