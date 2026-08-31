Tutor e orientatori, in arrivo nuove risorse per i compensi: saranno stanziati 16 milioni di euro con decreto ministeriale

Nuove risorse in arrivo per rafforzare la figura del tutor e del docente orientatore nelle scuole secondarie di secondo grado italiane. Lo scorso 27 agosto 2026 si è tenuto un importante incontro tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i dirigenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Al centro del confronto, l’assegnazione di un pacchetto di risorse finanziarie aggiuntive destinate a integrare i fondi già stanziati dal precedente Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2026, n. 15.

Risorse integrate per 16 milioni di euro

L’Amministrazione ha chiarito che il nuovo provvedimento non andrà a modificare l’impianto generale e metodologico stabilito dal DM n. 15/2026. L’intervento, infatti, ha natura prettamente finanziaria: l’obiettivo è l’integrazione delle risorse disponibili con ulteriori 16 milioni di euro, attinti direttamente dal Decreto Legge n. 202/2024.

L’esigenza di questo stanziamento supplementare nasce dal conteggio delle risorse precedentemente deliberate. A fronte di uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro programmato per il biennio 2025 e 2026, il DM n. 15 aveva infatti disposto la distribuzione e l’utilizzo di 84 milioni di euro. Con questo nuovo provvedimento integrativo, il Ministero provvede ad assegnare i restanti 16 milioni di euro residui, completando così il piano di investimenti originario.

Il legame con il PNRR e le Linee Guida per l’Orientamento

I fondi erogati andranno a finanziare in modo specifico le attività del personale scolastico impegnato nei ruoli chiave di Tutor e Orientatore, oltre all’attivazione di moduli formativi mirati all’interno degli istituti secondari di secondo grado.

Questi interventi sono dedicati in via esclusiva agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, ponendosi in perfetta continuità con le riforme strutturali del sistema scolastico. Le attività si collocano infatti all’interno della cornice disegnata dalle Linee guida per l’orientamento (adottate con il DM n. 328/2022) e rientrano pienamente tra le misure strategiche concordate a livello europeo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).