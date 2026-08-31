Sicurnauti, il nuovo percorso sulla cybersicurezza: il kit per i genitori

Sicurnauti, raggiungibile sul portale UNICA del MIM, è il nuovo percorso che aiuta studenti, famiglie e personale scolastico a comprendere l’importanza della sicurezza informatica e a diventare sempre più consapevoli delle minacce online, permettendo così di agire in prima linea nel percorso di difesa alle minacce cyber sempre in evoluzione.

Presenta materiali (video, infografiche, testi) rivolti a studenti, genitori, docenti e dirigenti. Le sezioni per studenti e genitori sono pubbliche (oltre che disponibili nell’area privata di Unica) mentre ai materiali per Ds e docenti si accede solo dall’area privata (sezione “Video e comunicazioni”), quindi dopo essersi loggati.

L’iniziativa Sicurnauti, scrive la pagina del sito, è stata avviata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di studenti, genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, dirigenti scolastici/coordinatori didattici e personale docente sui rischi e le minacce presenti nel web. Attraverso contenuti multimediali e info-formativi consultabili dalle aree private degli utenti, Sicurnauti mira a promuovere comportamenti responsabili nell’uso delle tecnologie digitali.

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Sicurnauti per genitori: i materiali

La pagina pubblica di Sicurnauti per genitori ed esercenti la patria potestà presenta i seguenti moduli/materiali:

Rispetto alla sezione studenti, qui il percorso è più completo: 12 moduli (contro i 6 per studenti), con due contenuti extra dedicati specificamente ai genitori (videoconferenze e ambienti immersivi).

Nota: viene specificato che tutti i video sono disponibili anche nella sezione “Video e comunicazioni” dell’area privata dell’utente.

1.La sicurezza delle password: riservatezza, integrità, disponibilità dell’informazione; password sicure;

2. Le minacce digitali più avanzate: tipologie di attacchi informatici e buone pratiche di difesa

3. I principali rischi online: minacce nel web, uso consapevole e sicuro del digitale

4. L’uso consapevole dei dispositivi mobili: buone pratiche per l’utilizzo corretto dei dispositivi mobili

5. Giocare in sicurezza Rischi dei giochi online, riconoscere frodi e contenuti inappropriati

6. Giocare, imparare e navigare: buone pratiche per l’utilizzo corretto dei dispositivi (in ottica di gioco/apprendimento/navigazione)

7. L’identità digitale e i social network: gestione consapevole dei social, tutela della privacy online

8. Attenzione a cosa condividi online: riflettere prima di condividere contenuti, tutela della privacy propria e altrui

9. L’uso responsabile delle app di messaggistica: privacy nelle chat, riconoscere messaggi sospetti, uso consapevole

10. La sicurezza nelle videoconferenze: impostazioni di sicurezza, prevenzione di accessi non autorizzati

11. L’Intelligenza Artificiale e il deepfake: uso sicuro e consapevole degli strumenti di IA

12. La sicurezza negli ambienti immersivi: muoversi in modo consapevole negli ambienti virtuali, protezione dati e riconoscimento rischi (questo modulo sarà disponibile dal 6 ottobre)

la sezione Genitori include 6 moduli aggiuntivi rispetto a quella studenti (moduli 3, 4, 6, 8, 10, 12 dell’elenco riprodotto qui sopra), coprendo temi come i rischi online generali, i dispositivi mobili, il gioco/apprendimento, la condivisione dei contenuti, le videoconferenze e gli ambienti immersivi, probabilmente perché pensati per fornire ai genitori un quadro più completo utile a supervisionare l’uso del digitale da parte dei figli.

Ogni modulo segue lo stesso schema: dopo una breve descrizione dell’argomento troviamo l’invito a scaricare l’infografica come anteprima dei contenuti del video, il link al video su YouTube (dove si viene guidati dalla cyber esperta Gaia e con Marco nel ruolo di ospite) e link per scaricare il PDF/infografica sulla piattaforma “Unica” del Ministero.

Le infografiche riassumono in una pagina i contenuti dei video e risultano molto chiare e precise.

Una iniziativa da completare

Si tratta, con tutta evidenza, di un interessante sforzo del MIM per mettere a disposizione di tutti materiali e risorse che possono avviare un percorso di alfabetizzazione minima all’utilizzo sicuro e responsabile del mondo digitale e delle sue risorse.

Al momento non è chiaro se ci sarà una sezione dedicata anche a studenti delle scuole secondarie di I grado e, perché no, a alunni ancora più piccoli.

Non si capisce poi perché le risorse non siano previste (dentro questa stessa sezione di Unica) anche per il personale non docente).