Dad: un video corso di informatica per gli studenti della secondaria di primo grado

In un periodo in cui la didattica a distanza è tornata prepotentemente in voga, c’è chi mette a disposizione il proprio sapere e le proprie competenze in favore degli studenti di scuola secondaria di primo grado. Il prof. Camillo Lanci, ingegnere informatico e docente di tecnologia e formatore di robotica educativa, ha realizzato un video corso di coding completo.

Un sito che contiene l’intero corso, con lezioni di informatica a disposizione di alunni e colleghi. Un’attività iniziata e proseguita anche dopo il termine della DaD con la futura realizzazione di altri corsi di livello crescente.

Il sito che contiene il corso è il seguente: www.corsodicoding.it