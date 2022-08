Dal confronto sindacati-partiti sui programmi elettorali potrebbe arrivare qualche novità sul rinnovo del contratto

Si terrà giovedì 8 settembre a Roma un incontro-confronto fra sindacati e partiti politici sui temi dell’istruzione e della formazione.

L’iniziativa, promossa dai sindacati più rappresentativi del settore (Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals e Gilda) prevede una tavola rotonda nel corso della quale ci si confronterà sui programmi elettorali delle diverse forze politiche messi a confronto con i problemi reali del nostro sistema scolastico.

Spiegano i sindacati: “Garantire un impiego ottimale e duraturo delle risorse destinate alla scuola nell’ambito del PNRR, dotare tutto il Paese di strutture adeguate e sicure, insieme a un supporto efficiente di infrastrutture, colmando squilibri e diseguaglianze tra le aree territoriali perché sia effettivamente garantito l’esercizio del diritto allo studio: queste alcune delle priorità indicate dalle cinque organizzazioni sindacali promotrici dell’incontro. In quest’ottica si inserisce anche, per i sindacati, l’obiettivo non più rinviabile di una giusta valorizzazione professionale di tutto il personale, chiamato a misurarsi con una crescente complessità del lavoro in assenza di un adeguato riconoscimento sociale ed economico”.



Nel corso dell’incontro si affronteranno anche le questioni urgenti che affliggono, per la verità non da oggi, il mondo della scuola, a partire dai problemi legati all’avvio dell’anno scolastico.

In proposito va detto che secondo le più rosee previsioni a fronte delle 100mila cattedre di diritto scoperte ci saranno forse 50mila assunzioni e resteranno da assegnare a supplenza annuale altri 100mila posti in organico di fatto.

A conti fatti, avremo anche quest’anno, nella migliore delle ipotesi, almeno 150 supplenti annuali.

Resta poi sempre in sospeso il problema del rinnovo del contratto nazionale per il quale i sindacati chiedono importanti risorse aggiuntive che però potranno arrivare solo dopo l’approvazione della nuova legge finanziaria.



Il dibattito, al quale si sono rese disponibili tutte le forze politiche impegnate nella competizione elettorale, sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 10.00 sui canali web e social delle organizzazioni promotrici.