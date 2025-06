Danilo Dolci: proseguono le iniziative per ricordare il grande educatore; a Trappeto il Festival “Palpitare di Nessi”, ci sarà anche Indire

Dal 27 al 29 giugno il Borgo Danilo Dolci di Trappeto, in provincia di Palermo, ospita la seconda edizione del Festival “Palpitare di Nessi”, un evento culturale e pedagogico che celebra il centenario della nascita di Danilo Dolci, figura centrale del Novecento per l’impegno civile, educativo e sociale.

Poeta, sociologo, educatore e attivista della nonviolenza, Dolci viene ricordato oggi come uno dei grandi promotori di una scuola fondata sull’ascolto, la partecipazione e la trasformazione sociale.

Il Festival si propone come spazio vivo di confronto e riflessione, in cui arte, teatro, musica, laboratori e incontri diventano strumenti per rinnovare l’attualità del pensiero dolciano. Un’occasione per riscoprire il suo messaggio e rilanciarlo come pratica quotidiana nelle comunità educanti, nella scuola e nella società.

Tra gli appuntamenti di rilievo, il 28 giugno alle ore 12.15 si terrà la tavola rotonda “Dal patrimonio storico alla pratica educativa: la maieutica reciproca a scuola per la pace e la nonviolenza”, promossa da INDIRE in collaborazione con il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – ETS ed EDUMANA.

Interverranno Pamela Giorgi, prima ricercatrice e referente del patrimonio storico di INDIRE, e Rubina Bazzani, collaboratrice dell’archivio Dolci.

L’incontro sarà dedicato all’approfondimento della proposta pedagogica di Dolci, in particolare del metodo della maieutica reciproca, come strumento per costruire cultura di pace e cittadinanza attiva. Un’occasione per riflettere sulle radici storiche dell’impegno educativo e sulla necessità di pratiche scolastiche inclusive e partecipate.

Parallelamente, INDIRE partecipa alle celebrazioni per il centenario con la realizzazione dello Spazio Dolci, un ambiente virtuale che raccoglie e valorizza il patrimonio educativo, documentario e ideale legato alla figura di Dolci. Il progetto, nato in collaborazione con il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – ETS, presenta materiali originali e contenuti rielaborati: documenti, fotografie, testimonianze, estratti video, webinar e contributi di studiosi.

Lo Spazio Dolci vuole restituire un ritratto articolato del pensiero e dell’opera di Danilo Dolci, approfondendone il legame con la scuola, il territorio, le arti visive e il cinema. Un’eredità che – a cent’anni dalla nascita – continua a ispirare percorsi di educazione alla pace, all’ascolto e alla trasformazione sociale, valori che il Festival “Palpitare di Nessi” intende rilanciare con forza e attualità.