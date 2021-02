Dati Covid, 13.452 contagi, 250 mila tamponi. Stretta sulle dosi AstraZeneca

Dati Covid del 21 febbraio: 13.452 nuovi contagi, a fronte di 250.986 tamponi.

Intanto sulle vaccinazioni nessuna accelerazione. Dal portale del Ministero della Salute risultano 3.456.292 il totale vaccinazioni al 21 febbraio, incluse seconde dosi, con 1.328.162 persone vaccinate. Preoccupa la riduzione di dosi in arrivo comunicata da AstraZeneca.

Il rallentamento di AstraZeneca

Le dosi di vaccino AstraZeneca non sono in numero sufficiente, come riferiamo in un altro pezzo. Il vaccino rivolto proprio al personale della scuola, ha deciso un ulteriore taglio delle sue forniture all’Italia: in una settimana, sarebbe prevista la consegna delle dosi con una decurtazione tra il 10 e il 15%. Invece di 566 mila fiale, ne verranno recapitate 506 mila.

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha rivolto un appello unanime al governo, al quale ha chiesto un incontro urgente: “Serve un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale, che è la priorità e sta andando a rilento non per disguidi organizzativi. Il problema è l’approvvigionamento”.

L’ordinanza della Puglia

Il rafforzamento delle misure di contenimento del virus potrebbe significare nuove chiusure di scuole nei territori con ampia diffusione delle varianti. Una preoccupazione sentita da molti governatori di regione, da Emilianoa De Luca. Infatti è stata firmata poche ore fa dal Presidente Michele Emiliano l’ordinanza della Regione Puglia con cui si impartiscono nuove disposizioni sul funzionamento delle scuole dal 22 febbraio al 5 marzo 2021.

“Ci dobbiamo credere, è l’unica arma che abbiamo. Speriamo vada tutto bene, è un passo verso la normalità”. Sono le parole della prima insegnante che questa mattina ha ricevuto il vaccino anti covid in Puglia. È partita oggi infatti la campagna vaccinale del personale scolastico. Spiega così il Governatore Emiliano sul suo profilo social.

Il bollettino del 21 febbraio

Nuovi positivi: 13.452

Decessi: 232

Tamponi: 250.986

Terapia intensiva: 2.094 totale ricoverati, con 125 nuovi ingressi del giorno

Totale casi: 2.809.246

