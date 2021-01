Dati Covid, 13 mila contagi. In Lombardia, Sicilia ed Emilia i numeri più alti

Dati Covid, 13 mila contagi. In Lombardia, Sicilia ed Emilia i numeri...

I dati covid del 22 gennaio: 13.633 nuovi contagi, a fronte di 264.728 tamponi. I numeri dei contagi più alti in Lombardia (1969), Sicilia (1355) ed Emilia Romagna (1347).

Vaccini

Quanto ai vaccini somministrati, il portale del Ministero della Salute ci informa che oggi abbiamo raggiunto quota 1.308.262, con alcune regioni che attendono di ricevere altre dosi per non rallentare il ritmo delle somministrazioni. Un argomento rispetto al quale il Presidente della Regione Campania De Luca ha alzato la voce per attaccare Arcuri, contestandogli una sperequazione (a danno della Campania) nella prima distribuzione di vaccini. De Luca infatti parla della necessità di un riequilibrio rispetto alla prima distribuzione di vaccini avvenuta sulla base di criteri fortemente sperequati.

Scuola

Nel Paese, intanto, mentre progressivamente tornano in classe anche i ragazzi delle superiori, il Tar interviene in molte regioni ad accogliere o a respingere i ricorsi dei genitori, seguendo criteri diversi da una regione all’altra e offrendo argomentazioni anche contrastanti.

L’ultimo ricorso accolto quello dela Tar della Campania che boccia ancora una volta il governatore De Luca. Ne parliamo a questo link.

Il bollettino del 22 gennaio