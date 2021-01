Dati Covid: 16 mila contagi. Rezza sui vaccini: evitare guerra tra categorie di rischio

Dati Covid, altri 16.146 contagi, a fronte di 273.506 tamponi, tra i più alti di sempre.

Arrivati a 972.099 i vaccinati secondo il portale del Ministero della Salute, aggiornato in tempo reale. Ma a chi spetteranno i vaccini in via prioritaria dopo gli anziani? A questo proposito, nella conferenza stampa del 15 gennaio Gianni Rezza, Direttore della Prevenzione presso il Ministero della Salute, rispondendo a una domanda ha chiarito che è allo studio un documento che dettaglia la suddivisione della popolazione italiana entro categorie di rischio (con relativa numerosità). “Bisognerà evitare una guerra tra categorie”, afferma Rezza.

Intanto è uscito il nuovo Dpcm a firma del Presidente del Consiglio Conte che fornisce le indicazioni su tutte le misure dettagliate per fronteggiare l’epidemia e che esplicita cosa accadrà nel mondo della scuola. Le superiori tornano in classe o restano in DaD? Tutte le novità a questo link.

Il bollettino del 15 gennaio

Nuovi positivi: 16.146

Decessi: 477

Tamponi: 273.506

Terapia intensiva: 2.522

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 156

Totale casi: 2.352.423

