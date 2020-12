Dati Covid, 3 dicembre: nuovi 23.225 positivi

I dati Covid di oggi 3 dicembre all’insegna della decrescita della curva epidemiologica. Intanto si attende il nuovo Dpcm, anticipato da qualche notizia riguardante gli spostamenti, l’apertura dei negozi, il rientro in classe. A gennaio dovrebbero infatti tornare alla didattica in presenza anche gli studenti delle scuole superiori, gradualmente, metà alla volta.

Ma la lotta al virus prosegue, non si deve abbassare la guardia, avvertono dalla cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità. E in questo senso vanno lette le limitazioni previste per il periodo natalizio dal Governo.

Il bollettino del 3 dicembre

Nuovi positivi: 23.225

Decessi: 993

In terapia intensiva: 3.597

Tamponi effettuati: 226.729

Totale casi: 1.664.829