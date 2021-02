Dati Covid, 9.630 contagi. 274 decessi. Nuovo decreto legge con misure di contenimento

Dati Covid del 22 febbraio 2021: 9.630 contagi, a fronte di 170.672 tamponi, un numero quasi dimezzato rispetto alla media degli altri giorni. Intanto è fuori il primo Decreto Legge del Governo Draghi sulle nuove misure anti Covid-19, come abbiamo già riferito. Il Decreto Legge proroga il divieto di spostamento tra Regioni fino al 27 marzo 2021.

Intanto sulle vaccinazioni nessuna accelerazione. Dal portale del Ministero della Salute risultano 3.537.975 il totale vaccinazioni al 21 febbraio, incluse seconde dosi, con 1.332.163 persone vaccinate.

Varianti Covid

La circolazione delle varianti del virus produce anche una serie di passaggi in zona rossa di alcuni territori. Come segnaliamo in un articolo precedente, a Roma si registra la chiusura di una scuola, la Sinopoli-Ferrini, nel quartiere africano, per casi sospetti di variante inglese. Prevista la sanificazione dei locali e lo screening di tutto il personale scolastico. Nel frattempo, a partire da mercoledì 24 febbraio sarà attivata la Dad fino a quando non si avranno gli esiti dei tamponi al personale. Sempre nel Lazio, due Comuni stanno per diventare zona rossa. Si tratta di Colleferro e Carpineto.

Il bollettino del 22 febbraio

Nuovi positivi: 9.630

Decessi: 274

Tamponi: 170.672

Terapia intensiva: 2.118 totale ricoverati, con 162 nuovi ingressi del giorno

Totale casi: 2.818.863

