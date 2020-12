Dati Covid, altri 14 mila positivi, calo contagi sempre meno evidente

I dati dei contagi di oggi: altri 14.522 positivi, accompagnati da altri 553 decessi.

Da domani l’Italia è zona rossa ma sarà difficile frenare il contagio durante le vacanze di Natale, come testimonia il trend delle ultime ore di molte regioni, in cui l’indice Rt torna a salire.

A quanto pare infatti nelle 6 regioni Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sardegna e Val d’Aosta si assiste a un’inversione di tendenza quanto a frenata del contagio. Essa infatti è sempre meno evidente, come afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe. E del resto è ancora sopra la soglia di sicurezza la cifra dei posti letto occupati in area medica e in terapia intensiva.

Insomma, vacanze di Natale all’insegna della prudenza, del distanziamento sociale, della mascherina e dell’igiene della mani, come raccomandano gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico.

Il bollettino del 23 dicembre

Nuovi positivi: 14.522

Decessi: 553

Tamponi: 175.364

Terapia intensiva: 2.624

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 216

Totale casi: 1.991.278