GPS 2026/2028, cosa succede se non si consegue il titolo o non si presenta istanza di scioglimento della riserva dal 15 giugno al 2 luglio?

Lo scioglimento della riserva è la procedura ministeriale che consente ai docenti di confermare il conseguimento di un titolo (abilitazione o specializzazione su sostegno) dichiarato in precedenza, trasformando l’iscrizione in graduatoria da “con riserva” a “a pieno titolo”.

Chi può presentare domanda

L’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ha previsto la possibilità di essere inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS per coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026.

Allo stesso modo, possono essersi inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 30 giugno 2026.

La riserva può essere sciolta anche per maturazione del servizio e riguarda quegli aspiranti che, alla data del 16 marzo 2026, erano titolari di un contratto in essere e hanno richiesto la valutazione con riserva della parte di servizio ancora da maturare sempre entro il 30 giugno 2026.

Quando si presenta domanda

Le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate tramite “istanze online” a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026.

Cosa succede se non si consegue il titolo o non si presenta domanda?

Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Come specificato anche dalla UIL Scuola, nel caso della riserva per il servizio, sarà valutato esclusivamente il servizio maturato fino al 16 marzo 2026. L’eventuale servizio successivo potrà essere dichiarato soltanto in occasione del prossimo aggiornamento delle GPS. Per quanto riguarda invece le riserve relative ai titoli di accesso (abilitazione, specializzazione sul sostegno o altri titoli previsti dall’ordinanza), il mancato scioglimento della riserva comporterà il mancato inserimento a pieno titolo nella relativa graduatoria.