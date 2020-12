Dati Covid, il bollettino del 10 dicembre: quasi 17 mila nuovi positivi, 887 decessi

I dati Covid del 10 dicembre: quasi 17 mila nuovi positivi e ancora troppi morti: 887 le persone che oggi hanno perso la vita. Numeri ancora molto importanti, che richiedono misure di contenimento decise. Sull’argomento è intervenuto oggi il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifco Agostino Miozzo, in audizione al Senato, e ha ricordato l’importanza del distanziamento, dell’igiene della mani, della mascherina, specie in relazione all’avvicinarsi delle feste e alla voglia, anche comprensibile, di volere rivedere i propri cari, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in termini di ripresa dei contagi.

A proposito di mascherine, l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito delle direttive chiare sul loro smaltimento, come abbiamo riferito in un altro articolo.

Il bollettino del 10 dicembre

Ecco i dati del contagio da Covid-19

Nuovi positivi: 16.999

Decessi: 887

In terapia intensiva: 3.291

Ingressi del giorno in TI: 251

Tamponi effettuati: 171.586

Totale casi: 1.787.147