Dati Covid, il bollettino dell’11 dicembre

I dati Covid di oggi 11 dicembre: nuovi 18.727 contagi, a fronte di 190 mila tamponi, una cifra significativa; e altrettanto per i decessi, 761.

Intanto mancano meno di due settimane al Natale e l’esigenza di richiamare la popolazione al rigore si fa sempre più pressante, dato l’andamento della curva e il numero ancora molto importante dei decessi.

E sempre in tema Natale, il Governo ha sentito l’esigenza di chiarire alcuni dubbi o questioni controverse. Ne parliamo a questo link.

Quanto alla scuola, lo ricordiamo, il Dpcm prevede che dal 7 gennaio torneranno in presenza il 75% degli studenti delle scuole superiori, sempre che non si trovino in zona rossa, e con precedenza agli alunni di prima e di quinta classe.

Il bollettino dell’11 dicembre

Nuovi positivi: 18.727

Decessi: 761

In terapia intensiva: 3.265

Ingressi del giorno in TI: 208

Tamponi effettuati: 190.416

Totale casi: 1.805.873