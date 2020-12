Dati Covid, il bollettino di Natale: altri 19 mila contagi, 459 decessi

Dati Covid: nuovi 19.037 contagi nel giorno di Natale, accompagnati da 459 decessi.

Un bollettino che ci conferma che l’incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese, così come dichiarato anche nel rapporto di monitoraggio settimanale del Ministero della salute, riferito alla settimana 14-20 dicembre.

Impatto sui servizi assistenziali

L’epidemia in Italia si mantiene grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali. Tutte le Regioni/PPAA, tranne una hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1. La Regione Veneto ha un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2 e si colloca per la terza settimana consecutiva a rischio alto con una incidenza estremamente elevata.

Si conferma il segnale di controtendenza nell’indice di trasmissione segnalato la scorsa settimana nell’intero Paese. Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in alcuni paesi Europei (es. nel Regno Unito, in Olanda e in Germania), una mancata diminuzione dei casi con stabilizzazione della curva epidemica in altri (es. in Francia e Spagna) e la comparsa di varianti virali segnalate come a possibile maggior trasmissione.

Il bollettino del 25 dicembre

Nuovi positivi: 19.037

Decessi: 459

Tamponi: 152.334

Terapia intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Totale casi: 2.028.354