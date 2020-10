De Petris (LeU), cancellata la norma del licenziamento dei precari in caso di lockdown

La notizia farà sorridere tantissimi docenti che hanno accettato un contratto su cattedra Covid fino al termine delle lezioni, infatti è passato in Senato un emendamento che cancella la norma dei licenziamenti dei docenti precari in caso di lockdown.

Emendamento De Petris (LeU)

La Senatrice Loredana De Petris del gruppo misto ha pubblicato il seguente tweet: “Eliminata la possibilità di licenziare l’organico #COVID nelle #scuole e abolito il voto numerico anche per la valutazione intermedia. #decretoagosto #LeU“

In buona sostanza la Senatrice di LeU fa sapere che è passato il suo emendamento al Decreto agosto che cancella la pessima norma del licenziamento dei docenti precari in cattedre aggiuntive per il Covid, in caso di lockdown.

La De Pretis commente. “E’ stata cancellata la possibilità di licenziamento dell’organico Covid a scuola in caso di lockdown. Era una norma discriminatoria e gravemente ingiusta introdotta nel Decreto Rilancio, che aveva istituito il cosiddetto organico Covid organico di emergenza, ovvero posti aggiuntivi di personale docente e ATA che si sommano alle dotazioni organiche ordinarie, che nel caso di lockdown sarebbe stato licenziato”.