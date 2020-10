Decreto 104 anti-covid all’esame della Camera

Il decreto 104 in materia di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (il cosiddetto “decreto agosto”) è stato presentato alla Camera. Il provvedimento è stato discusso nelle sue linee generali, subito dopo il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, a nome del Governo, ha posto la questione di fiducia.

E’ già stato annunciato che il Governo non intende proporre alcuna modifica al testo anche perché il decreto stesso deve essere convertito in legge improrogabilmente entro il giorno 13.

Il provvedimento sarà dunque approvato così come già licenziato dal Senato nei giorni scorsi.