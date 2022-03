Decreto Covid in GU: mascherine a scuola fino al termine dell’anno scolastico

Il Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, regola anche l’uso dei dispositivi di protezione a scuola.

L’articolo 9, comma 5 del decreto legge n. 52 modificato, recita così:

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche’ negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) e’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di eta’, per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita’ sportive

Da quanto si evince, l’uso delle mascherine rimane in vigore fino al termine dell’anno scolastico che, ricordiamo, si chiude il 31 agosto 2022. Dunque chi dovrà svolgere gli esami, dovrà farlo con la mascherina. Una modifica sui tempi potrebbe arrivare dalla conversione del decreto in Parlamento, magari mantenendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione fino al termine delle lezioni e non dell’anno scolastico, dunque escludendo gli esami di fine ciclo per gli studenti.