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16.09.2026

Decreto ex art. 28 L. 300/70 nella causa iscritta al n. 1880/2026 R.G.L

Redazione
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Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell’udienza del 16 giugno 2026, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato il seguente DECRETO EX ART. 28 L. 300/70 nella causa iscritta al n. 1880/2026 R.G.L, avente ad oggetto: comportamento antisindacale;
promossa da:
FGU – Federazione GILDA/UNAMS – Segreteria Provinciale di Catania (Codice Fiscale 93194330879), in persona del suo coordinatore provinciale e legale rappresentante pro tempore prof. Giorgio Maria Rosario La Placa (LPLGGM74SC351I), rappresentata e difesa dall’Avv. Concetto Ferrarotto, per procura in atti – RICORRENTE –
contro Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del suo Ministro e legale rappresentante pro tempore, (Codice Fiscale 80185250588) e Istituto Comprensivo Statale “A. Malerba” di Catania, (Codice Fiscale 93158760871), in persona della sua Dirigente Scolastica e legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, via Pidatella n.127, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

DECRETO

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