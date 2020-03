Decreto legge Cura Italia, ecco cosa è previsto per le supplenze [PDF]

Il decreto legge Cura Italia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo, adesso, dovrà essere approvato dal Parlamento. Misure previste pure per la scuola.

Vediamo nel dettaglio gli articoli che riguardano il mondo scolastico: dal premio ai lavoratori dipendenti fino alle misure per favorire la continuità occupazionale dei supplenti, ecco gli articoli del provvedimento emanato dal governo.

DOCENTI SUPPLENTI

Art. 121

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

COMMENTO – Per quanto riguarda le supplenze, si legge nella relazione illustrativa, la chiusura delle scuole o la sospensione dell’attività didattica comporta il venir meno dei contratti a tempo determinato di supplenza breve o saltuaria, disposti per la sostituzione del personale docente assente. Vengono, dunque, meno le professionalità che di solito si avvale la scuola.

A tal fine si prevede che le scuole continuino a ricevere le risorse finanziarie per il perfezionamento dei contratti di docenza in questione.

Come verranno assegnate le risorse? Anziché in corrispondenza al fabbisogno effettivo determinato dalle sostituzioni, si legge anche nella relazione, in misura pari a quella storica e saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato da destinare alla didattica a distanza.

La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica poiché si limita a disporre che le risorse già stanziate per i contatti di supplenza vengano spese per contratti al personale tecnico-amministrativo e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche durante il periodo di chiusura o di sospensione dell’attività didattica.

