Decreto PA approvato dal Senato, qualche misura riguarda anche la scuola, ma mancano le graduatorie ad esaurimento attese dagli idonei

Approvata dal Senato con voto di fiducia la conversione in legge del cosiddetto “Decreto PA” che contiene alcune disposizioni relative alla scuola.

La misura che riguarda direttamente tutto il personale scolastico prevede un incremento di 40 milioni di euro del fondo per l’assicurazione integrativa sanitaria (l’importo va ad aggiungersi ai 25 milioni già stanziati in precedenza).

Ci sono poi 20 milioni per il fondo speciale per l’edilizia scolastica destinato a interventi di manutenzione indifferibili e urgenti, non finanziabili attraverso le risorse ordinarie.

Viene modificata la composizione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione con l’ingresso di tre rappresentanti delle associazioni delle famiglie che saranno designati dal Ministero (in tal modo la componente non elettiva del Consiglio avrà un “peso” maggiore rispetto a quella eletta).

Molto attesa anche la norma sulle assunzioni dei docenti di religione cattolica che potranno essere immessi in ruolo su tutti i posti vacanti, già dal prossimo settembre.

Nulla da fare, invece, per gli emendamenti, anche di senatori della maggioranza, tesi a risolvere il problema dei docenti idonei dei precedenti concorsi: sono state bocciate le proposte per inserire questi docenti in graduatorie ad esaurimento.

Nei prossimi giorni la legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore.