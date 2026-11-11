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11.11.2026
Aggiornato alle 11:39

Decreto scuola 170: i lavori rallentano. Si discute ancora nella maggioranza sul tetto agli alunni stranieri e sulle nuove norme del PEI

Reginaldo Palermo
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Si preannunciano complicate le ultime battute per la conversione in legge del decreto scuola 170 di fine settembre che introduce tra l’altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi, il divieto di velo integrale e modifiche importanti al meccanismo di approvazione e di adozione del PEI per gli alunni con disabilità.
Nel complesso al decreto sono state presentate più di 800 proposte di modifica (700 quelle della minoranza).
Per il momento quasi tutti gli emendamenti sono stati respinti e solo una piccola parte è stata accantonata in attesa di conoscere le decisioni sulla loro ammissibilità, legata alla disponibilità di risorse finanziarie.

E così, in modo neppure troppo inaspettato, nelle ultime ore, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di sospendere per questa settimana i lavori sul decreto anche se l’argomento risultava già all’ordine del giorno dell’aula.
A questo punto bisognerà attendere che la Commissione Cultura chiuda i propri lavori, ma questo difficilmente potrà avvenire prima di martedì 17.
Quindi il provvedimento passerà all’esame della assemblea.

Per ora gli ostacoli più difficili da superare riguardano proprio l’articolo 1 sul PEI (quasi tutti gli emendamenti risultano accantonati o per motivi finanziari o per mancanza di accordo fra le diverse componenti della maggioranza).
Resta poi da capire in che modo il Senato riuscirà a correggere il testo delle norme sul tetto degli alunni stranieri che pare non piaccia molto alla Commissione europea. In tutto questo c’è da considerare che il decreto dovrà essere approvato entro il 29 novembre.
Il Senato, però, dovrà concludere i lavori qualche giorno prima perché il 29 è la data-limite che comprende anche il passaggio alla Camera.

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