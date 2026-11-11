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11.11.2026

Carta Docente anche per le supplenze brevi: nuova vittoria dello Studio Legale Marone

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La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la recentissima sentenza del 9 novembre 2026, ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente a un’insegnante precaria assistita dall’avv. Guido Marone, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle 1.000 euro in buoni elettronici, oltre agli interessi.

La pronuncia è particolarmente significativa perché ribalta la sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi, che aveva respinto il ricorso. Per l’anno scolastico 2021/2022, la docente aveva svolto una successione di supplenze brevi, e per il 2022/2023 aveva invece un contratto fino al 30 giugno. La Corte ha riconosciuto il beneficio per entrambe le annualità.

Determinante il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 luglio 2025 (causa C-268/24): la sola breve durata di un contratto non è una ragione oggettiva sufficiente per escludere un docente dalla Carta, quando svolge funzioni comparabili a quelle di un insegnante di ruolo.

Il pronunciamento ottenuto dall’avv. Guido Marone rafforza il diritto alla Carta docente per quei docenti che, pur avendo prestato servizio con supplenze brevi da Graduatorie di Istituto, non hanno ricevuto il bonus formazione a causa della tipologia o durata della supplenza.

È quindi possibile recuperare la Carta Docente degli ultimi 5 anni, anche per i docenti con supplenze brevi, presentando ricorso con lo Studio Legale Marone

Per informazioni e adesioni è sufficiente compilare il modulo qui: pagina dedicata al ricorso Carta Docente per supplenze brevi.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

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