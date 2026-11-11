Santo Ligresti, il ricordo del dirigente catanese nel giorno del 79esimo compleanno: l’evento e le testimonianze di chi lo ha conosciuto

Una festa di compleanno con il preside Santo Ligresti convitato di pietra, festeggiato da quanti, in diversi ruoli hanno lavorato con lui, l’hanno conosciuto, apprezzandone le qualità professionali e umane. L’associazione Generattivi, Cantiere di cultura e informazione, ha promosso un omaggio, nel giorno in cui avrebbe compiuto 79 anni, nella affascinante e stravagante cornice del Centro Studi Laboratorio d’Arte di Alfredo Lo Piero, in via Caronda, a un personaggio catanese che si è imposto ai massimi livelli ovunque si sia cimentato, nella Scuola, nel Sindacato, nel Teatro, nello Sport, nella Politica, nella Cultura, Santo Ligresti, venuto a mancare nel maggio del 2026.

Chi era Santo Ligresti

Oltre che docente e dirigente, Ligresti aveva ricoperto ruoli di dirigente sindacale, con la Cisl-Scuola e con l’Associazione Nazionale dei Presidi, di vice-presidente operativo del Teatro Stabile di Catania, con Pippo Baudo e Pierangelo Buttafuoco presidenti, oltre ad avere un passato di istruttore e allenatore sportivo.

Dopo i saluti del presidente di Generattivi Daniele Lo Porto, giornalista professionista e membro del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti, con Nello Pappalardo – ex docente che ha lavorato e collaborato per tredici anni sotto la dirigenza del festeggiato, oltre che giornalista pubblicista e socio di Generattivi -, di rigoroso ma brillante anfitrione, si sono sviluppati in rapida successione gli interventi dei presidi Giuseppe Adernò, ex “Parini”, Marinella Leonardi, che ha preso la dirigenza della “Cavour” dopo il pensionamento di Ligresti, e Maria Gabriella Capodicasa che di quell’istituto è l’attuale dirigente. Quindi è intervenuta Patrizia Pappalardo, che ha collaborato strettamente con Ligresti sia alla “Cavour” che all’”Andrea Doria”, «dove Santo ha sperimentato la formula vincente della scuola/college e la settimana corta per occupare il settimo giorno in attività ludico-sportive e linguistiche», mentre Nello Pappalardo si è collegato telefonicamente con Madrid per raccogliere la testimonianza di Mariella Raciti, ex preside del Liceo “Principe Umberto”, che nella scuola di Ligresti ha avuto due figli ed ha ricoperto per due legislature il ruolo di presidente del Consiglio d’Istituto.

La sorpresa

A sorpresa, è intervenuto il cantautore Vincenzo Spampinato, che ha rievocato, con la bella immagine di Santo Ligresti, anche i tre anni in cui la figlia Michela è stata alunna della “Cavour”, vivendo un’esperienza scolastica davvero esaltante.

Ancora una voce dalla Spagna, in particolare dalla Galizia, è stata mediata dall’ex docente Maria Calafiore, che ha letto il messaggio di Teresa Couto, diretora del “Colexio Froebel” di Pontedera, che con la “Cavour” ha stabilito un lunghissimo rapporto di gemellaggio. Sono seguiti gli interventi dell’ex alunno Luca Candela, del dottor Mancuso, padre di due ex alunne e già membro del Consiglio d’Istituto. Francesco Di Vincenzo, docente dell’Accademia BB.AA. catanese ed ex attore dello Stabile di Catania, ha messo l’accento sul fatto che «Santo Ligresti, allo Stabile, non si limitava agli obblighi istituzionali ma instaurava con gli attori e le maestranze rapporti di cordiale amicizia». In chiusura, sono intervenuti Santino Consoli, attore ed ex responsabile della Federazione regionale del teatro amatoriale, e Santo Distefano, ex docente della “Cavour”.

In chiusura, dopo aver salutato in platea Nuccia Catalfo e Antonio Ligresti, rispettivamente vedova e figlio del dirigente, la giornalista Maria Lombardo, già caposervizio di Cultura e spettacolo della “Sicilia” oltre che mamma di un’ex alunna, gli attori Orazio Mannino, Mario Romano, Santi Consoli, Francesco Di Vincenzo, Generattivi ha annunciato la proposta della posa d’una “pietra d’inciampo” all’ingresso dell’edificio scolastico di via Carbone per ricordare il suo storico preside.