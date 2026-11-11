Trame del tempo, l’autore Greppi: “Se un partito si offende se un testo lo chiama liberticida e poi invoca misure liberticide per chi scrive è corretto”

Continua a fare rumore il manuale di storia per le scuole superiori ‘Trame del tempo 3’, edito da Laterza, che a pagina 666 sostiene che il governo Meloni “settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo”, è “il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista”.

La notizia, ripresa dal Corriere della Sera, è stata così commentata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: sono “amareggiato – ha detto il titolare del Mim – perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico ma rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti. Ritirarlo sarebbe opportuno nell’interesse della credibilità scientifica della stessa casa editrice”.

A dire la sua, ai microfoni dello stesso quotidiano, anche lo storico Carlo Greppi, tra gli autori del volume. “La funzione intimidatoria di questi attacchi è evidente e si trascina dietro uno shit storm notevole, bisogna avere lo stomaco per reggere. Ma le tragedie vere sono altre. Però, da cittadino, sono preoccupato. Un ministro che esprime le sue opinioni negative sui manuali non mi fa dormire sonni tranquilli”.

“Valditara ha avuto una posizione altalenante. Prima ne ha auspicato il ritiro, poi dopo la reazione di Laterza ha battuto in ritirata, dicendo che si trattava solo di un’opinione. Mi faccia dire che sono fiero della mia casa editrice, che ha la schiena dritta. Se un partito si offende quando lo si chiama liberticida e poi invoca misure liberticide contro chi lo scrive, beh, non ci vuole Umberto Eco per capire che il testo è corretto”.

“Non finisce qui. Loro possono ancora intimidirci. Possono indurre il mondo della scuola all’autocensura, possono spaventare docenti e dirigenti e fare in modo che non venga adottato il manuale. Molti definiscono questo attacco ‘squadrista’. È una metafora molto forte, va usata per cose più serie. Però non è così che si fa cultura. Come aveva scritto tempo fa anche Franco Cardini, le idee si discutono, non si censurano”, ha concluso.

Il botta e risposta

Alessandro Laterza, che gestisce la parte dei testi scolastici della casa editrice, aveva detto che molto probabilmente il libro non avrebbe subìto modifiche. Nelle ultime ore, come riporta La Repubblica, ha rincarato la dose:

“Il tema – spiega Laterza – non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo?”. E la risposta per l’editore è solo una: “No. A prescindere da questo o quel libro da questo o quel contenuto”.

In più, ragiona Laterza, il libro “viene maneggiato da ragazzi di quinta, dunque in grado di stabilire se una cosa gli piace o non gli piace”.

“Caro editore – ha replicato Valditara – in Italia non vi è alcuna valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole. Sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani. Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice”.

“Nessuno ha mai detto che questo testo sarebbe stato ritirato”. precisa Laterza. Quanto al ruolo dell’editore “noi siamo sempre corresponsabili con l’autore. Ma il nostro stile è rispettare gli autori e non intervenire sui contenuti a meno che non ravvisiamo un profilo di diffamazione. E noi – conclude – non pubblichiamo abitualmente testi diffamatori”.

Un altro caso

Il caso non è l’unico. Nelle ultime ore anche Francesco Michelotti, deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione ai ministri Valditara e Piantedosi. Stavolta nel mirino c’è un fumetto, distribuito nelle scuole di Piombino, che parla di immigrazione.

Gli studenti devono ipotizzare i dialoghi dei personaggi di una storia intitolata ‘I tre destini’. Ma quel che non va per Michelotti è che i disegni nel fumetto “rappresentino anche figure in uniforme in atteggiamenti violenti a danno dei migranti, con espressioni minacciose e aggressive. Una rappresentazione – secondo il deputato – non solo offensiva delle forze dell’ordine, ma anche distorta, poiché sono ridotte a modello negativo di repressione e violenza”.