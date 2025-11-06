Decreto scuola 2025 in Gazzetta Ufficiale, tutte le novità da sapere – DIRETTA ore 16,00

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 257 del 5/11/2025, è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.

Il Decreto scuola dunque è in Gazzetta Ufficiale. Ma quali sono le novità sul nuovo esame di maturità 2025/2026? Carta del docente, cambiate le regole e la tempistica. Quali le novità? Novità anche per gli esami integrativi per la secondaria di II grado. Corsi sostegno Indire, ci sarà un secondo ciclo?

LA GAZZETTA UFFICIALE