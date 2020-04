Decreto scuola approvato, la conferenza stampa del governo con Conte e Azzolina [VIDEO]

Il decreto scuola arriva in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione e poco dopo l’ora di pranzo è arrivata la sua approvazione.

Tanti i punti per la scuola, dai prossimi esami alle assunzioni dei docenti, ai concorsi fino alla data del prossimo anno scolastico che sarà l’1 o il 2 settembre.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il consiglio dei ministri, ha parlato in diretta tv per annunciare un pacchetto di nuove misure a sostegno dell’economia: 400 miliardi di euro messi a disposizione delle imprese italiane piegate dall’epidemia: “E’ una potenza di fuoco. Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio. Se fosse per me inserirei una modifica costituzionale, quello del diritto di accesso alle reti info-telematiche. Ormai dovrebbe essere un diritto costituzionalmente tutelato”.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: “Ringrazio la comunità scolastica per la capacità di reazione all’emergenza coronavirus. Questo decreto ci permetterà di terminare l’anno scolastico con una chiarezza. La didattica a distanza non è più opzionale, ma diventa la chiave di volta del nostro sistema scolastico per dare dignità al lavoro degli insegnanti e degli studenti, che incito a lavorare ancora di più seguendo questa strada. Chiedo scusa a tutti i precari ma non sarà possibile aggiornare le graduatorie di istituto. Non riusciamo a portare avanti un milione di moduli cartacei, ci riaggiorneremo il prossimo anno. Non si può parlare di sei politico. La valutazione ci sarà e sarà in base ai reali apprendimenti, chi dovrà recuperare potrà farlo dal primo settembre”.

