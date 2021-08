Decreto Sostegni bis: in GU il testo coordinato

Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 5 agosto è stato ripubblicato il testo coordinato del decreto legge 73 del 25 maggio scorso, il cosiddetto “Sostegni bis”.

Si tratta del testo che contiene non solo il decreto originario ma anche tutte le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

Rispetto al testo iniziale il provvedimento approvato dal Parlamento contiene molte modifiche importanti.

Per quanto riguarda la scuola le misure più importanti sono contenute negli articoli 58 e 59.